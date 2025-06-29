Тарифы на содержание домов в Одессе июль 2025 года в Одессе

Сколько стоит содержание дома в Одессе — тарифы в июле
В июле одесситы по-прежнему сами решают, сколько платить за содержание дома. Ведь фиксированного тарифа нет — стоимость зависит от компании, перечня услуг и условий договора. Цены отличаются даже в соседних домах.
Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за УБПТ в июле.
Тарифы на УБПТ в Одессе
В Одессе нет единого тарифа на содержание многоквартирных домов. Стоимость определяют сами совладельцы, которые заключают договоры с выбранными управляющими компаниями или создают ОСМД.
Компании предлагают разные условия, поэтому и тарифы различаются. Например, в коммунальных сервисах, обслуживающих большинство городских домов, цена стартует от 3 до 5 грн за квадратный метр. В частных — дороже:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
- Суворовский — 5 грн/кв.м
- Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
- Евроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дом — 5,70 грн/кв.м
Что входит в стоимость УБПТ
В стоимость входит уборка, освещение мест общего пользования, техобслуживание лифтов и сетей, иногда — охрана или благоустройство территории.
Где узнать тариф на содержание домов
Чтобы узнать свой тариф, нужно обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Отметим, что тарифы могут пересматривать — если растут цены на энергоносители или зарплаты техперсонала.
Напомним, мы писали о стоимости мобильной связи в Одессе в июле. Также сообщали о тарифе на вывоз мусора для одесситов в июле пока повышать не планируют.
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