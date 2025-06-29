Тарифы на содержание домов в Одессе июль 2025 года в Одессе

Человек считает стоимость коммунальных услуг. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В июле одесситы по-прежнему сами решают, сколько платить за содержание дома. Ведь фиксированного тарифа нет — стоимость зависит от компании, перечня услуг и условий договора. Цены отличаются даже в соседних домах.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за УБПТ в июле.

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Тарифы на УБПТ в Одессе

В Одессе нет единого тарифа на содержание многоквартирных домов. Стоимость определяют сами совладельцы, которые заключают договоры с выбранными управляющими компаниями или создают ОСМД.

Компании предлагают разные условия, поэтому и тарифы различаются. Например, в коммунальных сервисах, обслуживающих большинство городских домов, цена стартует от 3 до 5 грн за квадратный метр. В частных — дороже:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м

Суворовский — 5 грн/кв.м

Ренессанс — 5,50 грн/кв.м

Евроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Что входит в стоимость УБПТ

В стоимость входит уборка, освещение мест общего пользования, техобслуживание лифтов и сетей, иногда — охрана или благоустройство территории.

Где узнать тариф на содержание домов

Чтобы узнать свой тариф, нужно обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Отметим, что тарифы могут пересматривать — если растут цены на энергоносители или зарплаты техперсонала.

Напомним, мы писали о стоимости мобильной связи в Одессе в июле. Также сообщали о тарифе на вывоз мусора для одесситов в июле пока повышать не планируют.