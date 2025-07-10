Массовое отключение света в Одессе - адреса отключений и когда ДТЭК возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 10 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Левитана, 19-20,

Научная, 1-44,

переулок Биологический, 1-20,

переулок Математический, 1-20,

переулок 2-3й Украинский,

Китобойная, 2-92,

Планетный, 1-38,

Академика Вернадского, 1-51,

Куприна, 7-54,

Академическая, 1-52,

Ахматовой, 1-40,

Елочная, 5-58,

переулок Новоукраинский, 2-31,

Баштанная, 2-16,

Окружная, 17-42,

переулок 1-2й Академический, 1-21,

Шелухина, 1-33,

Педагогическая, 21,

Черниговская, 1-24,

переулок 1-2й Китобойный, 1-50,

Левкоева, 1-7,

переулок Черниговский, 1-8,

Вазовая, 9,

Вертелецкого, 7б,13,

Дмитриевская, 1-45,

Лядова, 1-15,

Немировича-Данченко, 10-16,

Рясная, 1-35,

Прорезная, 5,5а,

Собинова, 15-20,

Флотская, 4-21,

переулок 1й Обильный, 1-15,

переулок Флотский, 2-23,

Архитектурная, 10-14,

Драгоманова, 1-25,

Арбузный, 1-18,

Крымская, 1-3,

переулок Исторический, 1-14,

Крымский переулок, 1-22,

переулок Славы, 1-10,

переулок Климовича,

переулок Чеховского,

переулок Кричевского,

переулок Чубинского,

Сумская, 24-69,

Харьковская, 1-20,

Юннатов, 1-15,

Фонтанская дор., 129,

Костанди, 60,

Харьковская, 20б,

переулок 1й Юннатов, 1-12,

переулок 2-3й Костанди, 2-8,

Цветочная, 4,

переулок Безымянный, 2-12,

переулок Ипподромный, 10,

переулок Молокова, 1-12.

Работы до 18.00.

Абрикосовая, 4-105,

Дубовая роща, 2-57,

Эдуардса, 28-40,

Лигинская, 1-33,

Равенства, 1-195,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Равенства,

Фонтанская дор., 106/к.37,40,

переулок Майский, 6-8,

Костанди, 21-43,

переулок 2-3й Украинский, 1-12,

Дачная, 3-30,

Рыбальская, 20,

Айвазовского, 34-72,

Львовская, 7-58,

Сумская, 1-31,

переулок 2й Дачный, 1-9,

переулок Львовский, 1-10,

Бурлюка, 8-30,

переулок Летний, 5,

переулок Делоне, 3-22,

Хрустальный, 1,

переулок Ровный, 1-11,

переулок 2й Равенства, 1,4.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

Бахчева, 1-36,

Санитарная, 1-37,

Дальницкое шоссе, 3-159,

Нескучная, 1-12,

Тираспольское шоссе, 31-219,

Тираспольская, 28,

переулок 1й Восточный, 2-18,

Горизонтальная, 1-50,

Северная, 12-188,

переулок 1-6й Лазурный, 1-14,

Аэродромная, 1,

Магистральная, 33-122,

Олешковская, 1-62,

Солнечная, 4,

Сосюры, 1-75,

Огородная, 101,

Чумацкая, 4-110,

переулок Проточный, 1-15,

Братская, 1-14,

переулок 1-4й Амурский, 1-21,

переулок Маковый, 2-12,

Маковая, 1-78,

Ученическая, 1-55,

Острожская, 1-63,

Дунайская, 1-36,

Измаильская, 1-25,

Курганная, 1-20,

Миндальная, 4,

Леонтовича, 3-29,

Озерная, 1-13,

Патриотическая, 45-160,

Аркаса, 47-164,

Бородинский переулок, 3-9,

1-37 Ангарская,

48-153, Героев Змеиного,

Лещенко, 2-107,

переулок Северный, 33-47,

Хотинский переулок,

переулок Гусака-Гусаченко,

переулок Черновицкий, 1-20,

Зерновая, 1-30,

Злаковая, 1-31,

Черкасская, 1-28,

Локальная, 1-15.

Работы до 18.00.

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Вадатурского, 79-131,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

переулок Гранатный, 2-8,

Фунтового, 42-54,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

Бувалкина, 73-75.

Работы до 17.00.

1-6 Садовая, 1-71,

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Глаубермана, 1-17, 164,

Мариупольская, 20-68,

Кошица, 1-69,

Южная дор., 1-73,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

переулок Квантовый, 1-27,

ул. Л.Украинки, 10-20, Конноармейская,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Малая Садовая, 1-22,

Чайкова, 1-71, 2-я линия на ж/м, 12, К.Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62, переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Большая Садовая, 1-52,

Николаевская дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00.

Котляревского, 12б,

Крушельницкого, 1-37,

переулок Гинзбург, 1-12,

переулок Крушельницкой, 1-5, Михновского, 1-63,

Агрономическая, 60-223,

Кольцевая, 1-12,

Беляевская, 1-9,

Тарутинская, 1-11,

Четвертая, 33-58,

Хуторская, 1-95,

Цебриковская, 1-13,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Мастерский, 1-11,

переулок Новый, 1-14,

переулок Калнышевского, 1-10,

переулок Оранжерейный, 1-32,

переулок Килевый, 1-9,

Круглая, 1-36,

Молодежная, 1-49,

Болобочана, 1-44,

переулок Агрономический, 1-8,

переулок Шебелинский, 13-27,

переулок Круговой, 1-13.

Работы до 19.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.