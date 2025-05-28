Чи безпечно їхати до Одеси на море влітку 2025 року - яка ситуація зараз

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Літо в Одесі залишається справжнім символом стабільності та надії. І хоча частина традиційних морських курортів на півдні України досі окупована або небезпечна для перебування, узбережжя Чорного моря в межах міста знову готується зустріти туристів. Але цього літа пляжний відпочинок має особливу специфіку — не лише через комендантську годину, а й через суворі вимоги безпеки.

Про стан морського узбережжя та безпекову ситуацію в Одесі під час курортного сезону журналісти Новини.LIVE запитали у директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Івана Ліптуги.

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Узбережжя регіону за межами Одеси офіційно залишається закритим для відпочинку. Це ще більше концентрує потік людей саме в межах міста. З одного боку, в цьому є свої плюси — туристичний бізнес, який останніми роками відчував себе не дуже добре, став потроху приходити до тями. Проте є й інший бік медалі — відповідальність і безпека.

"У міста Одеси узбережжя міста, пляжів міста, сьогодні немає альтернативи. І всі ті, хто не має можливості виїхати за кордон, а це більшість громадян (звичайно, хто хоче провести свій відпочинок на морі), приїжджають до нас", — пояснює директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про морське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Ще на початку квітня міська влада заявила — цього року планується відкрити понад 40 пляжів. Наразі поки перевірку пройшли лише три, найближчим часом вони отримуватимуть відповідні дозволи. Ще близько 30 очікують на позитивні рішення. Вимоги — чіткі: облаштовані укриття, можливість швидкого захисту людей у разі повітряної тривоги, доступ до медичної допомоги.

"Думаю, що всі знають, що за відкриття пляжів відповідають районна та обласна військові адміністрації. Саме їх комісія сьогодні проводить атестацію цих пляжів і надає дозволи на відкриття", — уточнює директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР.

Пляж з мобільним укриттям. Фото: Новини.LIVE

Особливе значення сьогодні приділяється безпеці — наявність укриттів стала обов'язковою умовою при відкритті пляжу. Зараз уздовж усього узбережжя — від Ланжерона до 14-ї станції Великого Фонтану — є 21 укриття, які пройшли перевірку ДСНС і отримали акти готовності. Незабаром з'явиться ще одне.

"Додаткові якісь укриття, знаю точно, плануються біля нового інклюзивного пляжу, який буде відкритий на 11-й Фонтану", — зазначив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Попереджувальні знаки на пляжі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Комендантська година

Ще один фактор, який туристи мають враховувати — чинна комендантська година. Минулого року через неї багато закладів харчування скорочували свій робочий час, щоб встигнути завершити обслуговування до початку обмежень. Цього літа ситуація поки не змінилася, хоча підприємці неодноразово зверталися з проханням пом’якшити режим.

"До сьогоднішнього часу інформації щодо перенесення комендантської години немає. Це більше питання не компетенції міської ради, а до військової адміністрації районної і обласної", — каже директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР Іван Ліптуга про комендантську годину. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, цього року всі заклади зможуть працювати до 23:00. В результаті у відвідувачів та у персоналу буде рівно година, щоб дістатися додому до початку комендантської години, яка починається в Одесі з 00:00 до 05:00.

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