Безпека на пляжах Одеси 2025 — чи є мінна загроза

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

З початком літа все більше українців планують поїздку до Одеси — єдиного доступного морського курорту в країні. Проте відпочинок біля моря все ще ризикований. Через війну узбережжя залишається замінованим, а після кожного шторму на пляжі потрапляють нові вибухонебезпечні предмети.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

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Наслідки підриву Каховської ГЕС

Дмитро Плетенчук пояснює, що проблема не тільки у замінованості узбережжя. Є ще один важливий фактор — наслідки підриву Каховської ГЕС.

"Коли підірвали греблю, Дніпро виніс до Чорного моря вибухонебезпечні предмети, зокрема міни з берегів Херсонщини. Вони можуть опинитися де завгодно, і ми не завжди можемо це спрогнозувати", — зазначає Плетенчук.

Шторм поглиблює ситуацію

Окрім цього, за його словами, після кожного шторму ситуація ускладнюється. Навіть ті пляжі, які попередньо були очищені, можуть знову стати небезпечними. Морські міни можуть дрейфувати й випадково випливати на берег.

"Море — це стихія. І після кожного шторму такі "сюрпризи" можуть з’являтися навіть там, де вчора було чисто. Морські міни містять набагато більше вибухівки, ніж сухопутні — тож наслідки можуть бути катастрофічними", — наголошує речник.

Він додає, що від початку повномасштабного вторгнення вже були випадки, коли люди гинули, і причиною ставала необережність. Ігнорування попереджень та табличок "Міни!" може коштувати життя.

"Якщо людина заходить у воду чи на пляж, де є заборона, вона ризикує. І, на жаль, були летальні випадки. Причина завжди одна — нерозважливість", — додає Дмитро Плетенчук.

Додамо, що зараз відповідальні служби вже готуються до сезону — перевіряють ділянки, розставляють попереджувальні знаки, працюють сапери. Але, за словами Дмитра Плетенчука, жодна підготовка не дає 100% гарантії.

Нагадаємо, у Чорному морі перебувають два російські кораблі, обидва споряджені ракетами "Калібр". Також ми писали, що вчора вдень окупанти атакували Одесу балістикою, а вже ввечері запустили на місто дрони.