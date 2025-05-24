Безопасность на пляжах Одессы 2025 - есть ли минная угроза

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

С началом лета все больше украинцев планируют поездку в Одессу — единственный доступный морской курорт в стране. Однако отдых у моря все еще рискованный. Из-за войны побережье остается заминированным, а после каждого шторма на пляжи попадают новые взрывоопасные предметы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС

Дмитрий Плетенчук объясняет, что проблема не только в заминированности побережья. Есть еще один важный фактор — последствия подрыва Каховской ГЭС.

"Когда взорвали плотину, Днепр вынес в Черное море взрывоопасные предметы, в частности мины с берегов Херсонщины. Они могут оказаться где угодно, и мы не всегда можем это спрогнозировать", — отмечает Плетенчук.

Шторм усугубляет ситуацию

Кроме этого, по его словам, после каждого шторма ситуация усложняется. Даже те пляжи, которые предварительно были очищены, могут снова стать опасными. Морские мины могут дрейфовать и случайно выплывать на берег.

"Море — это стихия. И после каждого шторма такие "сюрпризы" могут появляться даже там, где вчера было чисто. Морские мины содержат гораздо больше взрывчатки, чем сухопутные, поэтому последствия могут быть катастрофическими", — отмечает спикер.

Он добавляет, что с начала полномасштабного вторжения уже были случаи, когда люди погибали, и причиной становилась неосторожность. Игнорирование предупреждений и табличек "Мины!" может стоить жизни.

"Если человек заходит в воду или на пляж, где есть запрет — он рискует. И, к сожалению, были летальные случаи. Причина всегда одна — безрассудство", — добавляет Дмитрий Плетенчук.

Добавим, что сейчас ответственные службы уже готовятся к сезону — проверяют участки, расставляют предупредительные знаки, работают саперы. Но, по словам Дмитрия Плетенчука, ни одна подготовка не дает 100% гарантии.

Напомним, в Черном море находятся два российских корабля, оба снаряжены ракетами "Калибр". Также мы писали, что вчера днем оккупанты атаковали Одессу баллистикой, а уже вечером запустили на город дроны.