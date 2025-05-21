Пляжний сезон в Одесі 2025 — чи будуть відкриті пляжі, що чекає на туристів

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Літо на півдні України важко уявити без Одеси — міста, яке вміє зустрічати гостей з теплом, смаком і особливим настроєм. Але вже четвертий рік поспіль туристичний сезон тут — це не лише про пляжі й розваги, а й про безпеку, стратегію виживання та надію. В умовах повномасштабної війни курортна Одеса змінюється, але не здається: готельєри адаптуються, туристи повертаються, а місто продовжує жити, жартувати й ділитися тим, що має найкраще.

Як зміняться ціни на готелі та попит серед туристів цього року, журналісти Новини.LIVE дізнавалися у керівниці однієї з мережі українських готелів Юлії Косенко.

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Одеса чекає на туристів

Курортний сезон в Одесі — завжди подія, яка традиційно відкриває літо на півдні України. Та вже третій рік поспіль його планування супроводжується складними безпековими викликами через повномасштабну війну. Попри це, готельєри й представники туристичного бізнесу не втрачають оптимізму й активно готуються до прийому гостей. Ставка — на українців, які вже адаптувалися до нової реальності та прагнуть бодай трохи відпочити.

"Я думаю, що зараз в Україні немає якогось безпечного місця. Враховуючи, що ми орієнтуємося на внутрішнього туриста, тих хто проживає в Україні і подорожує країною, сказати, що у нас супер безпечно — ні, але ми максимально робимо все для того, щоб це було безпечно ситуативно", — каже керівниця однієї з мережі українських готелів Юлія Косенко.

Керівниця однієї з мереж українських готелів Юлія Косенко про курортний сезон. Фото: Новини.LIVE

Усі готелі мають інструкції щодо дій під час тривоги, персонал пройшов відповідне навчання. Інформація про розташування укриттів є обов’язковим елементом сервісу. Це — частина нової туристичної реальності, з якою Одеса вже навчилася працювати. І, попри ризики, вона не вважається найнебезпечнішим містом на мапі України.

Пляжі — бути чи не бути

Минулого року кілька пляжів в Одесі вже приймали відпочивальників — з дотриманням обмежень і підвищеними вимогами безпеки. Цьогоріч очікування знову прикуто до рішень міської влади, які мають визначити перелік відкритих локацій. Туристичний бізнес вже готовий до комунікації та інформування відвідувачів. Одеса скучила за туристами, і туристи — за Одесою.

"Я думаю, що і люди скучили за Одесою, і Одеса скучила за людьми… Ми дуже чекаємо на інформацію від міської влади, які саме будуть пляжі відкриті для того, щоб далі комунікувати", — каже експертка.

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок цього року знову не зовсім про море, а радше — про атмосферу, досвід і відчуття. Умовна безпека стала частиною спільного зусилля міста і бізнесу. Головне — забезпечити чітке і вчасне інформування туриста.

Готелі вижили — і повертаються до роботи

Одеса має розгалужену готельну інфраструктуру, і попри виклики війни, більшість об’єктів залишилися на плаву. Особливо це стосується міських готелів — на відміну від курортних у Затоці чи Бугазі, які суттєво постраждали. Проте вже цьогоріч деякі регіональні об’єкти також планують відкриття.

"Частково вони так само в цьому році відкриваються… В Одесі, мені здається, що більша частина — це якраз про відкриті готелі", — зазначає керівниця.

Експертка Юлія Косенко про те, як виживав готельний бізнес. Фото: Новини.LIVE

Зараз люди подорожують частіше, але на коротший термін і бронюють номери в останній момент. Це формує нові бізнес-процеси, а готелі — гнучко підлаштовуються.

Відпочинок — це не лише море

У ситуації, коли море залишається під забороною для купання, Одеса пропонує альтернативи: культурні програми, гастротури, екскурсії та виноробство. Готелі навіть організовують власні тури, аби показати гостям невідомі сторони міста. Це дає нове дихання і гостям, і самому туризму.

"Я думаю, що тут багато чого є для того, щоб замінити, скажімо так, море… Але на море можна дивитися і ним можна дихати, і це так само, така класна перевага", — ділиться керівниця однієї мережі українських готелів Юлія Косенко.

Вулиця Дерибасівська в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса стала містом історій — про свободу, архітектуру, смак і настрій. У ній є чим подивувати навіть тих, хто бував тут не раз. Туризм у місті трансформується — від пляжного до свідомого.

Туреччина чи Одеса

Порівнювати Одесу з курортами Туреччини чи Болгарії — складно, проте в умовах війни це стає актуальним. Багато українців просто не можуть дозволити собі виїзд за кордон. До того ж готелі в Одесі за рівнем сервісу не поступаються багатьом іноземним конкурентам — і виграють у ціні.

"В готелях п’яти зірок в Одесі, влітку можна точно відпочити дешевше, ніж ти відпочинеш в п’ятизірковому готелі в Туреччині", — запевняє експертка.

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Потік туристів залишається помірним, але впевненим. А бронювання на сезон-2025 почалися ще в березні — раніше, ніж минулого року. Це свідчить про довіру до регіону.

Ділова Одеса

Ще одна важлива зміна: Одеса вже не тільки про море. Місто активно розвивається як бізнес-локація. Збільшується кількість ділових подій, міжнародних делегацій і іноземних журналістів. Потреба в англомовному персоналі знову стала актуальною.

"Загалом Одеса останнім часом переформатовується на бізнес-місто… Ми знову зрозуміли, що нам точно потрібні на рецепції англомовні співробітники", — каже керівниця.

Керівниця однієї з мереж українських готелів Юлія Косенко про відпочинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Це новий етап для міста — збалансувати курортний і діловий туризм. Така трансформація дає стабільність у непередбачуваних обставинах.

Зростання витрат

Однак туристичний бізнес стикається з суттєвим зростанням витрат: податки, енергоносії, зарплати. Паралельно існує гострий дефіцит кадрів. Це проблеми, які загострилися не тільки під час війни, але й накопичувалися роками.

"Витратне навантаження, яке постійно зростає, і пошуки співробітників… Це найбільша проблема майже у всіх", — зазначає експертка.

Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У відповідь готелі відкривають власні навчальні програми, школи гостинності. Але без державної підтримки й комунікації з міською владою цього недостатньо.

Потрібна комунікація

У сфері туризму важлива не лише безпека, а й прозорість у повідомленнях. Минулого року Одеса не завжди чітко комунікувала щодо пляжів і можливостей відпочинку. Це створювало плутанину серед туристів. У 2025-му році представники готельного бізнесу очікують на іншу якість комунікації.

"Нам точно десь трохи не вистачає… Це комунікація, що в Одесу їхати можна, що тут є укриття, що є якісь відкриті пляжі", — підкреслює керівниця однієї з мереж українських готелів Юлія Косенко.

Експертка Юлія Косенко про комунікацію з владою. Фото: Новини.LIVE

Спільнота готельєрів вже готова підтримати ініціативи департаменту туризму — такі як культурні тижні чи мультикультурні фестивалі. Головне — говорити з гостями однією мовою.

Надія на краще літо

Очікування від нового сезону — обережні, але впевнені. Бронювання активні, готелі готуються до навантаження 90%, а на вихідні — навіть повного. Туристи вже цікавляться Одесою — як місцем відпочинку, емоцій і нових вражень.

"Минулого року на вихідні забронювати номер в Одесі було неможливо… І в цьому році ми знову очікуємо, що так буде", — каже керівниця.

Люди загоряють на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це більше, ніж море. Це місто, яке дає надію у найскладніші часи. І саме цю надію вона готова дарувати своїм гостям цього літа.

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