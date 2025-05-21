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Туристична Одеса — наскільки місто готове до курортного сезону

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Дата публікації: 21 травня 2025 22:33
Пляжний сезон в Одесі 2025 — чи будуть відкриті пляжі, що чекає на туристів
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Літо на півдні України важко уявити без Одеси — міста, яке вміє зустрічати гостей з теплом, смаком і особливим настроєм. Але вже четвертий рік поспіль туристичний сезон тут  це не лише про пляжі й розваги, а й про безпеку, стратегію виживання та надію. В умовах повномасштабної війни курортна Одеса змінюється, але не здається: готельєри адаптуються, туристи повертаються, а місто продовжує жити, жартувати й ділитися тим, що має найкраще. 

Як зміняться ціни на готелі та попит серед туристів цього року, журналісти Новини.LIVE дізнавалися у керівниці однієї з мережі українських готелів Юлії Косенко.

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Одеса чекає на туристів

Курортний сезон в Одесі — завжди подія, яка традиційно відкриває літо на півдні України. Та вже третій рік поспіль його планування супроводжується складними безпековими викликами через повномасштабну війну. Попри це, готельєри й представники туристичного бізнесу не втрачають оптимізму й активно готуються до прийому гостей. Ставка  на українців, які вже адаптувалися до нової реальності та прагнуть бодай трохи відпочити.

"Я думаю, що зараз в Україні немає якогось безпечного місця. Враховуючи, що ми орієнтуємося на внутрішнього туриста, тих хто проживає в Україні і подорожує країною, сказати, що у нас супер безпечно  ні, але ми максимально робимо все для того, щоб це було безпечно ситуативно" каже керівниця однієї з мережі українських готелів Юлія Косенко.

керівниця однієї з мережі українських готелів Юлія Косенко, про курортний сезон
Керівниця однієї з мереж українських готелів Юлія Косенко про курортний сезон. Фото: Новини.LIVE

Усі готелі мають інструкції щодо дій під час тривоги, персонал пройшов відповідне навчання. Інформація про розташування укриттів є обов’язковим елементом сервісу. Це  частина нової туристичної реальності, з якою Одеса вже навчилася працювати. І, попри ризики, вона не вважається найнебезпечнішим містом на мапі України.

Пляжі — бути чи не бути

Минулого року кілька пляжів в Одесі вже приймали відпочивальників  з дотриманням обмежень і підвищеними вимогами безпеки. Цьогоріч очікування знову прикуто до рішень міської влади, які мають визначити перелік відкритих локацій. Туристичний бізнес вже готовий до комунікації та інформування відвідувачів. Одеса скучила за туристами, і туристи  за Одесою.

"Я думаю, що і люди скучили за Одесою, і Одеса скучила за людьми… Ми дуже чекаємо на інформацію від міської влади, які саме будуть пляжі відкриті для того, щоб далі комунікувати" каже експертка.

Люди на пляжі
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок цього року знову не зовсім про море, а радше — про атмосферу, досвід і відчуття. Умовна безпека стала частиною спільного зусилля міста і бізнесу. Головне  забезпечити чітке і вчасне інформування туриста.

Готелі вижили — і повертаються до роботи

Одеса має розгалужену готельну інфраструктуру, і попри виклики війни, більшість об’єктів залишилися на плаву. Особливо це стосується міських готелів  на відміну від курортних у Затоці чи Бугазі, які суттєво постраждали. Проте вже цьогоріч деякі регіональні об’єкти також планують відкриття. 

"Частково вони так само в цьому році відкриваються… В Одесі, мені здається, що більша частина  це якраз про відкриті готелі" зазначає керівниця.

експертка Юлія Косенко про Одесу влітку
Експертка Юлія Косенко про те, як виживав готельний бізнес. Фото: Новини.LIVE

Зараз люди подорожують частіше, але на коротший термін і бронюють номери в останній момент. Це формує нові бізнес-процеси, а готелі  гнучко підлаштовуються.

Відпочинок — це не лише море

У ситуації, коли море залишається під забороною для купання, Одеса пропонує альтернативи: культурні програми, гастротури, екскурсії та виноробство. Готелі навіть організовують власні тури, аби показати гостям невідомі сторони міста. Це дає нове дихання і гостям, і самому туризму.

"Я думаю, що тут багато чого є для того, щоб замінити, скажімо так, море… Але на море можна дивитися і ним можна дихати, і це так само, така класна перевага" ділиться керівниця однієї мережі українських готелів Юлія Косенко.

вулиця Дерибасівська в Одесі
Вулиця Дерибасівська в Одесі. Фото: Новини.LIVE 

Одеса стала містом історій  про свободу, архітектуру, смак і настрій. У ній є чим подивувати навіть тих, хто бував тут не раз. Туризм у місті трансформується  від пляжного до свідомого.

Туреччина чи Одеса 

Порівнювати Одесу з курортами Туреччини чи Болгарії  складно, проте в умовах війни це стає актуальним. Багато українців просто не можуть дозволити собі виїзд за кордон. До того ж готелі в Одесі за рівнем сервісу не поступаються багатьом іноземним конкурентам  і виграють у ціні.

"В готелях п’яти зірок в Одесі, влітку можна точно відпочити дешевше, ніж ти відпочинеш в п’ятизірковому готелі в Туреччині", запевняє експертка.

Люди загоряють
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Потік туристів залишається помірним, але впевненим. А бронювання на сезон-2025 почалися ще в березні  раніше, ніж минулого року. Це свідчить про довіру до регіону.

Ділова Одеса

Ще одна важлива зміна: Одеса вже не тільки про море. Місто активно розвивається як бізнес-локація. Збільшується кількість ділових подій, міжнародних делегацій і іноземних журналістів. Потреба в англомовному персоналі знову стала актуальною.

"Загалом Одеса останнім часом переформатовується на бізнес-місто… Ми знову зрозуміли, що нам точно потрібні на рецепції англомовні співробітники" каже керівниця.

керівниця однієї з мережі українських готелів Юлія Косенко про море
Керівниця однієї з мереж українських готелів Юлія Косенко про відпочинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Це новий етап для міста  збалансувати курортний і діловий туризм. Така трансформація дає стабільність у непередбачуваних обставинах.

Зростання витрат

Однак туристичний бізнес стикається з суттєвим зростанням витрат: податки, енергоносії, зарплати. Паралельно існує гострий дефіцит кадрів. Це проблеми, які загострилися не тільки під час війни, але й накопичувалися роками.

"Витратне навантаження, яке постійно зростає, і пошуки співробітників… Це найбільша проблема майже у всіх" зазначає експертка.

Пляж в Одесі
Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У відповідь готелі відкривають власні навчальні програми, школи гостинності. Але без державної підтримки й комунікації з міською владою цього недостатньо.

Потрібна комунікація

У сфері туризму важлива не лише безпека, а й прозорість у повідомленнях. Минулого року Одеса не завжди чітко комунікувала щодо пляжів і можливостей відпочинку. Це створювало плутанину серед туристів. У 2025-му році представники готельного бізнесу очікують на іншу якість комунікації.

"Нам точно десь трохи не вистачає… Це комунікація, що в Одесу їхати можна, що тут є укриття, що є якісь відкриті пляжі" підкреслює керівниця однієї з мереж українських готелів Юлія Косенко.

Експертка, Юлія Косенко, про комінікацію з владою
Експертка Юлія Косенко про комунікацію з владою. Фото: Новини.LIVE

Спільнота готельєрів вже готова підтримати ініціативи департаменту туризму  такі як культурні тижні чи мультикультурні фестивалі. Головне  говорити з гостями однією мовою.

Надія на краще літо

Очікування від нового сезону  обережні, але впевнені. Бронювання активні, готелі готуються до навантаження 90%, а на вихідні  навіть повного. Туристи вже цікавляться Одесою як місцем відпочинку, емоцій і нових вражень.

"Минулого року на вихідні забронювати номер в Одесі було неможливо… І в цьому році ми знову очікуємо, що так буде" каже керівниця.

Люди на пляжі
Люди загоряють на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Одеса  це більше, ніж море. Це місто, яке дає надію у найскладніші часи. І саме цю надію вона готова дарувати своїм гостям цього літа.

Раніше ми писали, що курортний сезон в Коблево під загрозою. А також, про те що російський мазут вже на Одеському узбережжі. 

Одеса туристи відпочинок курорти Новини Одеси море війна в Україні
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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