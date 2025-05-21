Пляжный сезон в Одессе 2025 — будут ли открыты пляжи, что ждет туристов

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Лето на юге Украины трудно представить без Одессы — города, который умеет встречать гостей с теплом, вкусом и особым настроением. Но уже четвертый год подряд туристический сезон здесь — это не только о пляжах и развлечениях, но и о безопасности, стратегии выживания и надежде. В условиях полномасштабной войны курортная Одесса меняется, но не сдается: отельеры адаптируются, туристы возвращаются, а город продолжает жить, шутить и делиться тем, что имеет лучшее.

Как изменятся цены на отели и спрос среди туристов в этом году, журналисты Новини.LIVE узнавали у руководительницы одной из сети украинских отелей Юлии Косенко.

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Одесса ждет туристов

Курортный сезон в Одессе — всегда событие, которое традиционно открывает лето на юге Украины. Но уже третий год подряд его планирование сопровождается сложными вызовами безопасности из-за полномасштабной войны. Несмотря на это, отельеры и представители туристического бизнеса не теряют оптимизма и активно готовятся к приему гостей. Ставка — на украинцев, которые уже адаптировались к новой реальности и стремятся хоть немного отдохнуть.

"Я думаю, что сейчас в Украине нет какого-то безопасного места. Учитывая, что мы ориентируемся на внутреннего туриста, тех кто проживает в Украине и путешествует по стране, сказать, что у нас супер безопасно - нет, но мы максимально делаем все для того, чтобы это было безопасно ситуативно", — говорит руководительница одной из сети украинских гостиниц Юлия Косенко.

Руководитель одной из сети украинских гостиниц Юлия Косенко о курортном сезоне. Фото: Новини.LIVE

Все отели имеют инструкции по действиям во время тревоги, персонал прошел соответствующее обучение. Информация о расположении укрытий является обязательным элементом сервиса. Это — часть новой туристической реальности, с которой Одесса уже научилась работать. И, несмотря на риски, она не считается самым опасным городом на карте Украины.

Пляжи — быть или не быть

В прошлом году несколько пляжей в Одессе уже принимали отдыхающих — с соблюдением ограничений и повышенными требованиями безопасности. В этом году ожидания снова прикованы к решениям городских властей, которые должны определить перечень открытых локаций. Туристический бизнес уже готов к коммуникации и информированию посетителей. Одесса соскучилась по туристам, и туристы — по Одессе.

"Я думаю, что и люди соскучились по Одессе, и Одесса соскучилась по людям... Мы очень ждем информацию от городских властей, какие именно будут пляжи открыты для того, чтобы дальше коммуницировать", — говорит эксперт.

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Отдых в этом году снова не совсем о море, а скорее — об атмосфере, опыте и ощущениях. Условная безопасность стала частью совместного усилия города и бизнеса. Главное — обеспечить четкое и своевременное информирование туриста.

Отели выжили — и возвращаются к работе

Одесса имеет разветвленную гостиничную инфраструктуру, и несмотря на вызовы войны, большинство объектов остались на плаву. Особенно это касается городских отелей — в отличие от курортных в Затоке или Бугазе, которые существенно пострадали. Однако уже в этом году некоторые региональные объекты также планируют открытие.

"Частично они так же в этом году открываются... В Одессе, мне кажется, что большая часть — это как раз об открытых отелях", — отмечает руководительница.

Эксперт Юлия Косенко о том, как выживал гостиничный бизнес. Фото: Новини.LIVE

Сейчас люди путешествуют чаще, но на более короткий срок и бронируют номера в последний момент. Это формирует новые бизнес-процессы, а отели — гибко подстраиваются.

Отдых — это не только море

В ситуации, когда море остается под запретом для купания, Одесса предлагает альтернативы: культурные программы, гастротуры, экскурсии и виноделие. Отели даже организовывают собственные туры, чтобы показать гостям неизвестные стороны города. Это дает новое дыхание и гостям, и самому туризму.

"Я думаю, что здесь много чего есть для того, чтобы заменить, скажем так, море... Но на море можно смотреть и им можно дышать, и это так же, такое классное преимущество", — делится руководитель одной из сети украинских отелей Юлия Косенко.

Дерибасовская улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса стала городом историй — о свободе, архитектуре, вкусе и настроении. В ней есть чем удивить даже тех, кто бывал здесь не раз. Туризм в городе трансформируется — от пляжного до сознательного.

Турция или Одесса

Сравнивать Одессу с курортами Турции или Болгарии — сложно, однако в условиях войны это становится актуальным. Многие украинцы просто не могут позволить себе выезд за границу. К тому же отели в Одессе по уровню сервиса не уступают многим иностранным конкурентам — и выигрывают в цене.

"В отелях пяти звезд в Одессе, летом можно точно отдохнуть дешевле, чем ты отдохнешь в пятизвездочном отеле в Турции", — уверяет эксперт.

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Поток туристов остается умеренным, но уверенным. А бронирования на сезон-2025 начались еще в марте — раньше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о доверии к региону.

Деловая Одесса

Еще одно важное изменение: Одесса уже не только про море. Город активно развивается как бизнес-локация. Увеличивается количество деловых событий, международных делегаций и иностранных журналистов. Потребность в англоязычном персонале снова стала актуальной.

"В целом Одесса в последнее время переформатируется в бизнес-город... Мы снова поняли, что нам точно нужны на рецепции англоязычные сотрудники", — говорит руководительница.

Руководитель одной из сети украинских гостиниц Юлия Косенко об отдыхе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Это новый этап для города — сбалансировать курортный и деловой туризм. Такая трансформация дает стабильность в непредсказуемых обстоятельствах.

Рост расходов

Однако туристический бизнес сталкивается с существенным ростом расходов: налоги, энергоносители, зарплаты. Параллельно существует острый дефицит кадров. Это проблемы, которые обострились не только во время войны, но и накапливались годами.

"Расходная нагрузка, которая постоянно растет, и поиски сотрудников... Это самая большая проблема почти у всех", — отмечает эксперт.

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ответ отели открывают собственные учебные программы, школы гостеприимства. Но без государственной поддержки и коммуникации с городскими властями этого недостаточно.

Нужна коммуникация

В сфере туризма важна не только безопасность, но и прозрачность в сообщениях. В прошлом году Одесса не всегда четко коммуницировать по поводу пляжей и возможностей отдыха. Это создавало путаницу среди туристов. В 2025-м году представители гостиничного бизнеса ожидают другого качества коммуникации.

"Нам точно где-то немного не хватает... Это коммуникация, что в Одессу ехать можно, что здесь есть укрытия, что есть какие-то открытые пляжи", — подчеркивает руководитель одной из сети украинских отелей Юлия Косенко.

Экспертка Юлия Косенко о коммуникации с властью. Фото: Новини.LIVE

Сообщество отельеров уже готово поддержать инициативы департамента туризма — такие, как культурные недели или мультикультурные фестивали. Главное — говорить с гостями на одном языке.

Надежда на лучшее лето

Ожидания от нового сезона — осторожные, но уверенные. Бронирование активные, отели готовятся к нагрузке 90%, а на выходные — даже полной. Туристы уже интересуются Одессой — как местом отдыха, эмоций и новых впечатлений.

"В прошлом году на выходные забронировать номер в Одессе было невозможно... И в этом году мы снова ожидаем, что так будет", — говорит руководительница.

Люди загорают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это больше, чем море. Это город, который дает надежду в самые сложные времена. И именно эту надежду она готова дарить своим гостям этим летом.

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