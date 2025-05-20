Екологічна інспекція ігнорує свої обов'язки та не прибирає мазут із танкерів РФ з узбережжя Одещини - Русєв

Фракції мазуту. Фото: Іван Русєв у соцмережі

На узбережжі Одещини біля Дунайського заповіднику досі лишаються неприбраними сотні кілограмів мазуту з російських танкерів. Екологи зверталися до інспекторів, однак забруднення поки ніхто не усунув.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Мастабне забруднення

Масштабне забруднення піщаного пересипу біля Дунайського біосферного заповідника досі ніхто не прибрав. Хоча сотні кілограмів мазуту прибило туди одразу після затоплення російських танкерів. Нафтопродукти продовжують отруювати узбережжя Чорного моря та місцеву фауну. Еколог Іван Русєв повідомляє, що вже звертався до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу з приводу цієї проблеми, однак поки що ніяких заходів вжито не було.

"Екологічну проблему до сіх пір не ліквідовано — сотні кг мазуту до сіх пір поступово забруднюють унікальну природну територію піщаного пересипу на фоні того, що цей агресивний забруднювач під час підвищення температури тане і розширює масштаби лиха. Між тим, держекоінспекція, яка забовязана від імені держави контролювати стан очищення природного середовища, абсолютно не виконає свої елементарні функції", — пише еколог Іван Русєв.

Іван Русєв тако додав, що більше 100 днів тому комунальна служба Лиманської громади частково зібрала мазут з цієї ділянки, однак для остаточного вирішення проблеми цього замало.

Мазут на піску. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині зливали каналізацію в море. А також про нові викиди мазуту на узбережжя.