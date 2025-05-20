Экологическая инспекция игнорирует свои обязанности и не убирает мазут с танкеров РФ с побережья Одесской области - Русев

Фракции мазута. Фото: Иван Русев в соцсети

На побережье Одесской области возле Дунайского заповедника до сих пор остаются неубранными сотни килограммов мазута с российских танкеров. Экологи обращались к инспекторам, однако загрязнение пока никто не устранил.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

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Мастабное загрязнение

Масштабное загрязнение песчаной пересыпи возле Дунайского биосферного заповедника до сих пор никто не убрал. Хотя сотни килограммов мазута прибило туда сразу после затопления российских танкеров. Нефтепродукты продолжают отравлять побережье Черного моря и местную фауну. Эколог Иван Русев сообщает, что уже обращался в Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа по поводу этой проблемы, однако пока никаких мер принято не было.

"Экологическая проблема до сих пор не ликвидирована — сотни кг мазута до сих пор постепенно загрязняют уникальную природную территорию песчаной пересыпи на фоне того, что этот агрессивный загрязнитель при повышении температуры тает и расширяет масштабы бедствия. Между тем, госэкоинспекция, которая обязана от имени государства контролировать состояние очистки природной среды, совершенно не выполнит свои элементарные функции",— пишет эколог Иван Русев.

Иван Русев также добавил, что более 100 дней назад коммунальная служба Лиманской громады частично собрала мазут с этого участка, однако для окончательного решения проблемы этого мало.

Мазут на песке. Фото: Иван Русев в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области сливали канализацию в море. А также о новых выбросах мазута на побережье.