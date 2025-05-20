Одессит переправлял уклонистов в Молдову в обход КПП — что грозит

Задержанные на границе. Фото: ГПСУ

Одессит организовал схему переправки уклонистов в Молдову, однако во время предоставления услуг очередным клиентам, его задержали пограничники. Дельцу грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 45-летний водитель пытался переправить в Молдову мужчин призывного возраста. Пассажиры, жители Одесской области, связались с организатором через закрытый канал в соцсети. Координатор, перед тем как повезти клиентов на своем авто, тщательно проинструктировал их и "обеспечил" легендой для прохождения контроля на блокпостах. В частности, последние должны были сказать правоохранителям, что едут к своему другу отдохнуть и порыбачить. Дальнейший маршрут предусматривал пересечение границы пешком в обход пунктов пропуска. За свои услуги делец должен был получить по 11 тыс. долларов США с каждого. —

Какое наказание грозит

У водителя изъяли машину, а ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Мужчине грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. На беглецов составили админпротоколы по ст. 204-1 (попытка незаконного пересечения границы). Им грозят штрафы до 8 500 гривен.

Напомним, недавно мы писали о молодых людях, которые выбивали у женщины пенсию молотком. А также о мужчине, который вывозил древесину в страны ЕС.