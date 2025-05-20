Одесит переправляв ухилянтів у Молдову в обхід КПП — що загрожує

Затримані на кордоні. Фото: ДПСУ

Одесит організував схему переправлення ухилянтів у Молдову, однак під час надання послуг черговим клієнтам, його затримали прикордонники. Ділку загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеської області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 45-річний водій намагався переправити до Молдови чоловіків призовного віку. Пасажири, мешканці Одещини, зв’язалися з організатором через закритий канал у соцмережі. Координатор, перед тим як повезти клієнтів на своєму авто, ретельно проінструктував їх та "забезпечив" легендою для проходження контролю на блокпостах. Зокрема, останні мали б сказати правоохоронцям, що їдуть до свого друга відпочити та порибалити. Подальший маршрут передбачав перетин кордону пішки в обхід пунктів пропуску. За свої послуги ділок мав отримати по 11 тис. доларів США з кожного.

Яке покарання загрожує

У водія вилучили автівку, а йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. На втікачів склали адмінпротоколи за ст. 204-1 (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожують штрафи до 8 500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про молодиків, які вибивали в жінки пенсію молотком. А також про чоловіка, який вивозив деревину у країни ЄС.