Виктория Фуртуне. Фото: rupor.md

Молдавский политик Виктория Фуртуне выступила за аннексию части Одесской области. По ее словам, РМ имеет право требовать пересмотр границ, чтобы вернуть Бессарабию.

Об этом Виктория Фуртуне сообщила в соцсети.

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Аннексировать Буджак

Молдавский политик из группы молдавского олигарха Илана Шора Виктория Фуртуне заявила о намерении вернуть Молдове Буджак — регион на юге Одесской области. На одном из своих публичных выступлений она высказала мнение, что Молдова должна требовать пересмотра границ, чтобы страна могла вернуть себе Бессарабию. Таким образом РМ получит не только территории, но и полноценный выход к морю, а не только через отрезок Дуная.

"Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова — как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда. Мы больше не хотим маленькую покорную Молдову — мы хотим большую Молдову... Нужно возвращать все, что у нас украли — имя, историю, язык, выход к морю", — заявила Виктория Фуртунэ.

Что известно о Виктории Фуртуне

В 2016 году Виктория Фуртуне была назначена на должность прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. Чиновница расследовала дело бывшего министра транспорта Юрия Киринчука, по которому он был приговорен к условному лишению свободы за злоупотребление служебным положением, торговлю влиянием, и за дело о "платных парковках". В 2021 году Высший совет прокуроров выдвинул ее на должность исполняющего обязанности генпрокурора Республики. А в марте 2024 года она со скандалом уволилась из органов прокуратуры и обвинила центральную власть в "преследовании".

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях к автомобилистам, которые едут в Молдову. А также о жителе Одесской области, который вывозил уклонистов в ПМР.