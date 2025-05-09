Мешканець Одещини організував канал незаконного переправлення ухилянтів до Молдови — затримали поліція та СБУ

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини організував канал незаконного переправлення ухилянтів до Молдови. Однак під час планування чергового перевезення його затримала поліція та СБУ, чоловіку загрожує в'язниця.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 23-річний мешканець Роздільнянського району пообіцяв трьом чоловікам допомогти із втечею до Молдови за 17, 14 та 7 тисяч доларів. Усі військовозобовʼязані сплатили підозрюваному по 1000 доларів завдатку та стали очікувати на виїзд до прикордонних районів Одещини. Утім, плани зірвали поліцейські та співробітники СБУ. Клієнтів та координатора взяли на гарячому, коли вони зустрілися для передачі грошей.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 566 тисяч гривень. Ділку загрожує до 3 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав авто. А також про тур до Молдови за 3 тисячі доларів.