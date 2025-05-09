Житель Одесской области организовал канал незаконной переправки уклонистов в Молдову — задержали полиция и СБУ

Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области организовал канал незаконной переправки уклонистов в Молдову. Однако во время планирования очередной перевозки его задержала полиция и СБУ, мужчине грозит тюрьма.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 23-летний житель Раздельнянского района пообещал трем мужчинам помочь с побегом в Молдову за 17, 14 и 7 тысяч долларов. Все военнообязанные заплатили подозреваемому по 1000 долларов задатка и стали ожидать выезда в приграничные районы Одесской области. Впрочем, планы сорвали полицейские и сотрудники СБУ. Клиентов и координатора взяли с поличным, когда они встретились для передачи денег.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 566 тысяч гривен. Дельцу грозит до 3 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл авто. А также о туре в Молдову за 3 тысячи долларов.