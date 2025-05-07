На Одещині затримали чоловіків, які вивозили ухилянтів у Молдову

Затримання фігурантів. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Бізнес по-українськи! Двоє мешканців Ізмаїльського району знайшли спосіб легкого заробляння грошей. Шукали військовозобов'язаних охочих потрапити до Молдови та допомагали їм обійти контрольно-пропускні пункти. Під час переправлення чергових клієнтів ділки були затримані.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, молодики намагалися переправити до сусідньої країни трьох жителів Одещини 25, 39 та 41 років. За планом, спільники на автівці в обхід пунктів пропуску довозили чоловіків з Ізмаїльського району в Болградський. А там їм вже надавали покрокову інструкцію, як перетнути українсько-молдовський кордон, щоб не попастися охоронцям. Однак перевізників та їхніх пасажирів затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує

На чоловіків, які намагалися виїхати склали адмінпротокол за ст. 204-1 (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 8500 грн штрафу. А на перевізників — за ч. 2 ст. 332 Кримінлаьного Кодексу України (організація незаконного переправлення осіб). Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання іноземців-браконьєрів. А також про тур до Молдови за 3 тисячі доларів.