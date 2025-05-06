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Невдала рибалка — на Одещині затримали іноземців-браконьєрів

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Дата публікації: 6 травня 2025 16:50
Громадяни Молдови виловлювали рибу на Одещині забороненими знаряддями — які штрафи
Затримані рибалки. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На Одещині затримали іноземців-браконьєрів, які виловлювали рибу забороненими знаряддями в українських водоймах. Фігурантам загрожують штрафи та повернення на батьківщину.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, три іноземці незаконно перетнули державний кордон із Молдови в Україну. Туристи на металевому човні типу "Южанка" причалили до  берега річки Дністер. Вони планували порибалити забороненими знаряддями лову, однак не встигли, оскільки їх затримали прикордонники.

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Молдавський човен. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Стосовно фігурантів склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ч.4 ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу). Справи скеровані до суду, а іноземців буде передано до Молдови в порядку реадмісії. Крім того, їм загрожує до 9520 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про арешт майна депутата облради. А також про чоловіків, які порибалили на 3 мільйони.

Одеса Молдова Одеська область браконьєри Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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