Громадяни Молдови виловлювали рибу на Одещині забороненими знаряддями — які штрафи

Невдала рибалка — на Одещині затримали іноземців-браконьєрів
На Одещині затримали іноземців-браконьєрів, які виловлювали рибу забороненими знаряддями в українських водоймах. Фігурантам загрожують штрафи та повернення на батьківщину.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
За даними слідства, три іноземці незаконно перетнули державний кордон із Молдови в Україну. Туристи на металевому човні типу "Южанка" причалили до берега річки Дністер. Вони планували порибалити забороненими знаряддями лову, однак не встигли, оскільки їх затримали прикордонники.
Яке покарання загрожує
Стосовно фігурантів склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ч.4 ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу). Справи скеровані до суду, а іноземців буде передано до Молдови в порядку реадмісії. Крім того, їм загрожує до 9520 гривень штрафу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про арешт майна депутата облради. А також про чоловіків, які порибалили на 3 мільйони.
Читайте Новини.LIVE!