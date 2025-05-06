Сергей Червяков. Фото: Сергей Червяков в соцсети

В Одесской области суд арестовал дом и участок депутата облсовета от "Слуг народа" Сергея Червякова. Чиновника подозревают в мошенническом завладении этим недвижимым имуществом.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Киевский районный суд Одессы наложил арест на земельный участок и дом площадью более 2 тыс. кв. м в рамках расследования производства по факту мошенничества. Фигурантом дела выступает депутат Одесского облсовета Сергей Червяков, который, по версии правоохранителей, завладел чужой недвижимостью, пользуясь доверием и уязвимым положением заявительницы.

По данным следствия, в 2019 году женщина-совладелец компании "РУБИКОН II" столкнулась с судебными исками и финансовыми трудностями и обратилась за помощью к знакомому экс-депутату. Они вместе водили детей в один класс. Впоследствии, под предлогом "юридической помощи" и "решения судебных вопросов", экс-чиновник вошел в состав учредителей с 25% уставного капитала (625 тыс. грн), хотя в фонд фирмы он не внес ни копейки. Затем Сергей Червяков давлением добился бесплатной передачи ему в собственность земельного участка площадью 18 соток и дома на 2114 кв. м, расположенного под Одессой. Сделка оформлялась через родственницу жены депутата — нотариуса, без надлежащих документов и уплаты налогов. А в 2022 году он оформил на себя право собственности и позже заложил объект по своему долгу в 135 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

Сергею Червякову сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах). Согласно санкции статьи, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о рэкетирах, которых задержали в Одесской области. А также о жительнице Одесской области, которая воровала овец у крестьян.