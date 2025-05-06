Сергій Червяков. Фото: Сергій Червяков у соцмережі

На Одещині суд заарештував будинок та дільницю депутата облради від "Слуг народу" Сергія Червякова. Посадовця підозрюють у шахрайському заволодінні цим нерухомим майном.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Київський районний суд Одеси наклав арешт на земельну ділянку та будинок площею понад 2 тис. кв. м у рамках розслідування провадження за фактом шахрайства. Фігурантом справи виступає депутат Одеської облради Сергій Червяков, який, за версією правоохоронців, заволодів чужою нерухомістю, користуючись довірою та вразливим становищем заявниці.

За даними слідства, у 2019 році жінка- співвласник компанії "РУБІКОН ІІ" зіткнулася із судовими позовами та фінансовими труднощами і звернулася за допомогою до знайомого ексдепутата. Вони разом водили дітей в один клас. Згодом, під приводом "юридичної допомоги" та "вирішення судових питань", експосадовець увійшов до складу засновників із 25% статутного капіталу (625 тис. грн), хоча до фонду фірми він не вніс жодної копійки. Потім Сергій Червяков тиском досяг безкоштовної передачі йому у власність земельної ділянки площею 18 соток і будинку на 2114 кв. м, розташованого під Одесою. Угода оформлялася через родичку дружини депутата — нотаріуса, без належних документів та сплати податків. А у 2022 році він оформив на себе право власності і пізніше заклав об'єкт за своїм боргом у 135 тисяч доларів.

Яке покарання загрожує

Сергію Червякову повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство у великих розмірах). Згідно із санкцією статті йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рекетирів, яких затримали на Одещині. А також про мешканку Одещини, яка крала овець у селян.