Поліція на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини купувала у фермерів овець та баранів, а після отримання тварин не переводила за них гроші. Підозрювана ошукала селян майже на 23 тисячі гривень, за що їй загрожує до 3 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, жителька Татарбунарської громади підшукувала у спільнотах одного з месенджерів оголошення про продаж тварин. Після чого вона домовлялася з продавцями, що забере товар, але гроші сплатить упродовж двох тижнів. Троє довірливих жителів Одещини віддали фігурантці, яка приїжджала до них на орендованій автівці, двох баранів та сімох овець. Зловмисниця спричинила людям збитки на загальну суму 22 700 гривень. Не дочекавшись коштів, потерпілі звернулися до поліції.



Правоохоронці швидко розшукали підозрювану. Тварин вона тримала в кошарі на околиці міста Татарбунари для розведення. Їх поліцейські вилучили та повернули власникам.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно). Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про інспектора, який вимагав гроші за відсутність проблем із ТЦК. А також про рибалок, які наловили на 3 мільйони.