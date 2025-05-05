Незаконно вылавливали рыбу на Сухом лимане в Одесской области — какие штрафы

Улов на 3 миллиона гривен — на Одесчине задержали рыбаков
Браконьеры на Сухом лимане нанесли ущерб государству почти на 3 миллиона гривен. На фигурантов планируют открыть уголовное дело, им грозят немалые штрафы.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.
Подробности дела
На территории судоремонтного завода вблизи с. Александровка государственные инспекторы браконьеров. Граждане осуществляли вылов водных биоресурсов с использованием запрещенных орудий лова — 93 ятеров. В результате у браконьеров изъяли:
- 1850 экземпляров бычка (общим весом 33,2 кг)
- 47 экземпляров краба (1,4 кг).
Убытки, нанесенные рыбному хозяйству Украины, составляют 2 915 772 грн.
Какое наказание грозит
На правонарушителей составлены административный протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП (незаконный вылов рыбы). Кроме того, им планируют сообщить о подозрении по статье 249 (незаконное занятие рыбным промыслом). Им грозит до 51 тысячи гривен штрафа с конфискацией орудий.
Напомним, недавно мы писали об отстреле перелетных птиц в Одесской области. А также о задержании браконьеров возле Белгород-Днестровского лимана.
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