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Улов на 3 миллиона гривен — на Одесчине задержали рыбаков

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Дата публикации 5 мая 2025 13:30
Незаконно вылавливали рыбу на Сухом лимане в Одесской области — какие штрафы
Выловленная рыба. Фото иллюстративное: Главное управление полиции
Ключевые моменты Подробности дела Какое наказание грозит

Браконьеры на Сухом лимане нанесли ущерб государству почти на 3 миллиона гривен. На фигурантов планируют открыть уголовное дело, им грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Подробности дела

На территории судоремонтного завода вблизи с. Александровка государственные инспекторы браконьеров. Граждане осуществляли вылов водных биоресурсов с использованием запрещенных орудий лова — 93 ятеров. В результате у браконьеров изъяли:

  • 1850 экземпляров бычка (общим весом 33,2 кг)
  • 47 экземпляров краба (1,4 кг).

Убытки, нанесенные рыбному хозяйству Украины, составляют 2 915 772 грн.

Какое наказание грозит

На правонарушителей составлены административный протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП (незаконный вылов рыбы). Кроме того, им планируют сообщить о подозрении по статье 249 (незаконное занятие рыбным промыслом). Им грозит до 51 тысячи гривен штрафа с конфискацией орудий.

Напомним, недавно мы писали об отстреле перелетных птиц в Одесской области. А также о задержании браконьеров возле Белгород-Днестровского лимана.

Одесса штраф Одесская область браконьеры Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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