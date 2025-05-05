Незаконно виловлювали рибу на Сухому лимані на Одещині — які штрафи

Улов на 3 мільйони гривень — на Одещині затримали рибалок
Браконьєри на Сухому лимані завдали збитків державі майже на 3 мільйони гривень. На фігурантів планують відкрити кримінальну справу, їм загрожують чималі штрафи.
Про це повідомляє Одеський рибохоронний патруль.
Подробиці справи
На території судноремонтного заводу поблизу с. Олександрівка державні інспектори виявили браконьєрів. Громадяни здійснювали вилов водних біоресурсів із використанням заборонених знарядь лову — 93 ятерів. В результаті у браконьєрів вилучили:
- 1850 екземплярів бичка (загальною вагою 33,2 кг)
- 47 екземплярів краба (1,4 кг).
Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 2 915 772 грн.
Яке покарання загрожує
На правопорушників складено адміністративний протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (незаконне виловлювання риби). Крім того, їм планують повідомити про підозру за Стаття 249 (незаконне заняття рибним промислом). Їм загрожує до 51 тисячі гривень штрафу з конфіскацією знарядь.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відстріл перелітних птахів на Одещині. А також про затримання браконьєрів біля Білгород-Дністровського лиману.
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