Незаконно виловлювали рибу на Сухому лимані на Одещині — які штрафи

Виловлена риба. Фото ілюстративне: Головне управління поліції

Браконьєри на Сухому лимані завдали збитків державі майже на 3 мільйони гривень. На фігурантів планують відкрити кримінальну справу, їм загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Одеський рибохоронний патруль.

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Подробиці справи

На території судноремонтного заводу поблизу с. Олександрівка державні інспектори виявили браконьєрів. Громадяни здійснювали вилов водних біоресурсів із використанням заборонених знарядь лову — 93 ятерів. В результаті у браконьєрів вилучили:

1850 екземплярів бичка (загальною вагою 33,2 кг)

47 екземплярів краба (1,4 кг).

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 2 915 772 грн.

Яке покарання загрожує

На правопорушників складено адміністративний протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (незаконне виловлювання риби). Крім того, їм планують повідомити про підозру за Стаття 249 (незаконне заняття рибним промислом). Їм загрожує до 51 тисячі гривень штрафу з конфіскацією знарядь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відстріл перелітних птахів на Одещині. А також про затримання браконьєрів біля Білгород-Дністровського лиману.