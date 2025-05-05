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Головна Одеса Улов на 3 мільйони гривень — на Одещині затримали рибалок

Улов на 3 мільйони гривень — на Одещині затримали рибалок

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Дата публікації: 5 травня 2025 13:30
Незаконно виловлювали рибу на Сухому лимані на Одещині — які штрафи
Виловлена риба. Фото ілюстративне: Головне управління поліції
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Браконьєри на Сухому лимані завдали збитків державі майже на 3 мільйони гривень. На фігурантів планують відкрити кримінальну справу, їм загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Одеський рибохоронний патруль.

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Подробиці справи

На території судноремонтного заводу поблизу с. Олександрівка державні інспектори виявили браконьєрів. Громадяни здійснювали вилов водних біоресурсів із використанням заборонених знарядь лову — 93 ятерів. В результаті у браконьєрів вилучили:

  • 1850 екземплярів бичка (загальною вагою 33,2 кг)
  • 47 екземплярів краба (1,4 кг).

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 2 915 772 грн.

Яке покарання загрожує

На правопорушників складено адміністративний протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (незаконне виловлювання риби). Крім того, їм планують повідомити про підозру за Стаття 249 (незаконне заняття рибним промислом). Їм загрожує до 51 тисячі гривень штрафу з конфіскацією знарядь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відстріл перелітних птахів на Одещині. А також про затримання браконьєрів біля Білгород-Дністровського лиману.

Одеса штраф Одеська область браконьєри Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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