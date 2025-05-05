Полиция на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одесской области покупала у фермеров овец и баранов, а после получения животных не переводила за них деньги. Подозреваемая обманула крестьян почти на 23 тысячи гривен, за что ей грозит до 3 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, жительница Татарбунарской громады подыскивала в сообществах одного из мессенджеров объявления о продаже животных. После чего она договаривалась с продавцами, что заберет товар, но деньги оплатит в течение двух недель. Трое доверчивых жителей Одесской области отдали фигурантке, которая приезжала к ним на арендованной машине, двух баранов и семерых овец. Злоумышленница нанесла людям ущерб на общую сумму 22 700 гривен. Не дождавшись средств, потерпевшие обратились в полицию.



Правоохранители быстро разыскали подозреваемую. Животных она держала в загоне на окраине города Татарбунары для разведения. Их полицейские изъяли и вернули владельцам.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, в том числе совершенное повторно). Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об инспекторе, который требовал деньги за отсутствие проблем с ТЦК. А также о рыбаках, которые наловили на 3 миллиона.