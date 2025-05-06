В Одесі бандити залякували пістолетом та били молодика аби той віддав їм 50 тисяч неіснуючого боргу

Фігуранти після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Двоє чоловіків вимагали в одесита гроші: заволоділи його автівкою, позбавили потерпілого волі та залякували. Однак їх затримали правоохоронці, фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, троє чоловіків 19, 22 та 23 років, нещодавно приїхали в Одесу з інших регіонів і мешкали в орендованій квартирі. Згодом вони вирішили, що можуть покращити своє матеріальне становище за чужий рахунок. Ділки обрали жертвою 22-річнго містянина, якому висунули вимогу віддати їм 50 000 доларів неіснуючого боргу, пригрозивши розправою у разі відмови. Загалом підозрювані залякуваннями заволоділи грошима потерпілого в сумі 900 доларів та 1600 гривень. Після чого примусили його віддати ключі від автівки, заштовхали в салон і повезли в орендовану квартиру. Дорогою правопорушники били молодика та погрожували йому пістолетом, вимагаючи віддати решту нібито позичених коштів. Спільники планували утримувати постраждалого в себе, допоки не отримають усі гроші, але їх затримали правоохоронці.

Вилучений пістолет бандитів. Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

В якості речових доказів у фігурантів вилучили пістолет, схожий на газовий, частину грошей, здобутих злочинним шляхом, та інші речі, що мають інтерес для слідства.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання чужого майна та позбавлення людини волі). Наразі чоловіки під вартою, їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканку Одещини, яка крала вівець у селян. А також про рибалок, які наловили на 3 мільйони.