В Одессе бандиты запугивали пистолетом и били молодого человека, чтобы тот отдал им 50 тысяч несуществующего долга

Фигуранты после задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Двое мужчин требовали у одессита деньги: завладели его машиной, лишили потерпевшего свободы и запугивали. Однако их задержали правоохранители, фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, трое мужчин 19, 22 и 23 лет, недавно приехали в Одессу из других регионов и жили на съемной квартире. Впоследствии они решили, что могут улучшить свое материальное положение за чужой счет. Дельцы выбрали жертвой 22-летнего горожанина, которому потребовали отдать им 50 000 долларов несуществующего долга, пригрозив расправой в случае отказа. Всего подозреваемые запугиваниями завладели деньгами потерпевшего в сумме 900 долларов и 1600 гривен. После чего заставили его отдать ключи от машины, затолкали в салон и повезли в арендованную квартиру. По дороге правонарушители били молодого человека и угрожали ему пистолетом, требуя отдать остальные якобы одолженные средства. Сообщники планировали удерживать пострадавшего у себя, пока не получат все деньги, но их задержали правоохранители.

Изъятый пистолет бандитов. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В качестве вещественных доказательств у фигурантов изъяли пистолет, похожий на газовый, часть денег, добытых преступным путем, и другие вещи, имеющие интерес для следствия.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, вымогательство чужого имущества и лишение человека свободы). Сейчас мужчины под стражей, им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

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