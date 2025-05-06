Граждане Молдовы вылавливали рыбу в Одесской области запрещенными орудиями — какие штрафы

Задержанные рыбаки. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В Одесской области задержали иностранцев-браконьеров, которые ловили рыбу запрещенными орудиями в украинских водоемах. Фигурантам грозят штрафы и возвращение на родину.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, три иностранца незаконно пересекли государственную границу из Молдовы в Украину. Туристы на металлической лодке типа "Южанка" причалили к берегу реки Днестр. Они планировали порыбачить запрещенными орудиями лова, однако не успели, поскольку их задержали пограничники.

Молдавская лодка, фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

В отношении фигурантов составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ч.4 ст. 85 КУоАП (Нарушение правил использования объектов животного мира). Дела направлены в суд, а иностранцы будут переданы в Молдову в порядке реадмиссии. Кроме того, им грозит до 9520 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали об аресте имущества депутата облсовета. А также о мужчинах, которые порыбачили на 3 миллиона.