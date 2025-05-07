В Одесской области задержали мужчин, которые вывозили уклонистов в Молдову

Задержание фигурантов. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Бизнес по-украински! Двое жителей Измаильского района нашли способ легкого зарабатывания денег. Искали военнообязанных желающих попасть в Молдову и помогали им обойти контрольно-пропускные пункты. Во время переправки дежурных клиентов дельцы были задержаны.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, молодые люди пытались переправить в соседнюю страну трех жителей Одесской области 25, 39 и 41 лет. По плану, сообщники на машине в обход пунктов пропуска довозили мужчин из Измаильского района в Болградский. А там им уже предоставляли пошаговую инструкцию, как пересечь украинско-молдавскую границу, чтобы не попасться правоохранителям. Однако на этом этапе перевозчиков и их пассажиров задержали.

Какое наказание грозит

На мужчин, которые пытались выехать составили админпротокол по ст. 204-1 (незаконное пересечение границы), им грозит до 8500 грн штрафа. А на перевозчиков — по ч. 2 ст. 332 Криминлаьного Кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц). Им грозит до 7 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о задержании иностранцев-браконьеров. А также о туре в Молдову за 3 тысячи долларов.