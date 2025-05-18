Нові вимоги для авто при в’їзді в Молдову у 2025 році

Автівки стоять у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Республіки Молдова

Молдова посилила контроль на кордоні для авто, які приїжджають з України та інших країн. З 2024 року для в’їзду обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду. Без цього документа машину можуть не пропустити до сусідньої країни.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Довідка про технічний стан автомобіля

Тепер обов’язковим документом став сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Він підтверджує, що автомобіль справний, без серйозних поломок і відповідає екологічним нормам.

Цей сертифікат видають лише на спеціальних сертифікованих станціях техобслуговування після повної перевірки машини. Без нього автомобіль не впустять до Молдови — навіть якщо у вас є всі інші документи, включно з "Зеленою картою" та водійським посвідченням.

Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.

Які документи треба мати під час перетину кордону

Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:

закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

поліс страхування "Зелена карта";

сертифікат технічного огляду;

віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).

Також варто пам’ятати про митні правила. Заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, хімікати, продукти тваринного походження, саджанці та насіння. Якщо ці правила порушити, можуть вилучити товар і заборонити в’їзд.

Нагадаємо, ми писали, який новий документ вимагають на кордоні з Румунією. Також повідомляли про те, чи можна викупити орендоване майно.