Нові вимоги для авто при в’їзді в Молдову у 2025 році

Нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови
Молдова посилила контроль на кордоні для авто, які приїжджають з України та інших країн. З 2024 року для в’їзду обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду. Без цього документа машину можуть не пропустити до сусідньої країни.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
Довідка про технічний стан автомобіля
Тепер обов’язковим документом став сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Він підтверджує, що автомобіль справний, без серйозних поломок і відповідає екологічним нормам.
Цей сертифікат видають лише на спеціальних сертифікованих станціях техобслуговування після повної перевірки машини. Без нього автомобіль не впустять до Молдови — навіть якщо у вас є всі інші документи, включно з "Зеленою картою" та водійським посвідченням.
Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.
Які документи треба мати під час перетину кордону
Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:
- закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- поліс страхування "Зелена карта";
- сертифікат технічного огляду;
- віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).
Також варто пам’ятати про митні правила. Заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, хімікати, продукти тваринного походження, саджанці та насіння. Якщо ці правила порушити, можуть вилучити товар і заборонити в’їзд.
Нагадаємо, ми писали, який новий документ вимагають на кордоні з Румунією. Також повідомляли про те, чи можна викупити орендоване майно.
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