Новые требования для авто при въезде в Молдову в 2025 году

Машины стоят в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Республики Молдова

Молдова ужесточила контроль на границе для авто, которые приезжают из Украины и других стран. С 2024 года для въезда обязательно нужен сертификат технического осмотра. Без этого документа машину могут не пропустить в соседнюю страну.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Теперь обязательным документом стал сертификат технического осмотра транспортного средства. Он подтверждает, что автомобиль исправен, без серьезных поломок и соответствует экологическим нормам.

Этот сертификат выдают только на специальных сертифицированных станциях техобслуживания после полной проверки машины. Без него автомобиль не впустят в Молдову — даже если у вас есть все остальные документы, включая "Зеленую карту" и водительское удостоверение.

Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.

Какие документы нужно иметь при пересечении границы

Для того чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

полис страхования "Зеленая карта";

сертификат технического осмотра;

виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).

Также стоит помнить о таможенных правилах. Запрещено ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты, продукты животного происхождения, саженцы и семена. Если эти правила нарушить, могут изъять товар и запретить въезд.

Напомним, мы писали, какой новый документ требуют на границе с Румынией. Также сообщали о том, можно ли выкупить арендованное имущество.