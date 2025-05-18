Новые требования для авто при въезде в Молдову в 2025 году

Новые требования для автомобилистов, путешествующих в Молдову
Молдова ужесточила контроль на границе для авто, которые приезжают из Украины и других стран. С 2024 года для въезда обязательно нужен сертификат технического осмотра. Без этого документа машину могут не пропустить в соседнюю страну.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Справка о техническом состоянии автомобиля
Теперь обязательным документом стал сертификат технического осмотра транспортного средства. Он подтверждает, что автомобиль исправен, без серьезных поломок и соответствует экологическим нормам.
Этот сертификат выдают только на специальных сертифицированных станциях техобслуживания после полной проверки машины. Без него автомобиль не впустят в Молдову — даже если у вас есть все остальные документы, включая "Зеленую карту" и водительское удостоверение.
Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.
Какие документы нужно иметь при пересечении границы
Для того чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:
- загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- полис страхования "Зеленая карта";
- сертификат технического осмотра;
- виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).
Также стоит помнить о таможенных правилах. Запрещено ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты, продукты животного происхождения, саженцы и семена. Если эти правила нарушить, могут изъять товар и запретить въезд.
Напомним, мы писали, какой новый документ требуют на границе с Румынией. Также сообщали о том, можно ли выкупить арендованное имущество.
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