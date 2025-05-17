Правила перетину кордону Румунії для авто у 2025 році

Поромний пункт "Орлівка". Фото ілюстративне: facebook/ferryorlivka

Відтепер водіям з України, які подорожують до Румунії на власному авто, потрібно мати новий документ — довідку про технічний стан автомобіля. Без неї прикордонники можуть відмовити у в’їзді. Ми розповідаємо, які документи обов’язкові та що заборонено ввозити до країни.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Румунія змінила правила перетину кордону для авто, що в’їжджають з України. З 2024 року всі водії мають мати довідку про технічний стан автомобіля. Цей документ підтверджує, що авто справне, без пошкоджень і відповідає стандартам безпеки та екології.

Довідку видають тільки на офіційних станціях техобслуговування після повної перевірки машини. Без цього документа машину можуть не пропустити через кордон, навіть якщо у вас є всі інші папери.

Які документи потрібні для перетину кордону

Щоб безперешкодно потрапити до Румунії, потрібно мати:

біометричний паспорт або паспорт з візою;

міжнародне водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

страховий поліс "Зелена карта";

довіреність на авто, якщо воно не на ваше ім’я;

довідку про технічний стан автомобіля.

Якщо хоча б одного документу не буде — в’їзд можуть заборонити і повернути назад до України.

Крім того, на кордоні перевіряють, що не перевозять заборонені речі. У Румунію не можна ввозити зброю, наркотики, вибухівку, продукти тваринного походження без фабричної упаковки. Також заборонені великі суми готівки без декларації — понад 10 000 євро, а ще великі об’єми алкоголю і тютюнових виробів.

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