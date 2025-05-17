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Пересечение границы с Румынией — какой новый документ требуют

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Дата публикации 17 мая 2025 18:46
Правила пересечения границы Румынии для авто в 2025 году
Паромный пункт "Орловка". Фото иллюстративное: facebook/ferryorlivka

Отныне водителям из Украины, которые путешествуют в Румынию на собственном авто, нужно иметь новый документ — справку о техническом состоянии автомобиля. Без нее пограничники могут отказать во въезде. Мы рассказываем, какие документы обязательны и что запрещено ввозить в страну.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Румыния изменила правила пересечения границы для авто, въезжающих из Украины. С 2024 года все водители должны иметь справку о техническом состоянии автомобиля. Этот документ подтверждает, что авто исправно, без повреждений и соответствует стандартам безопасности и экологии.

Справку выдают только на официальных станциях техобслуживания после полной проверки машины. Без этого документа машину могут не пропустить через границу, даже если у вас есть все остальные бумаги.

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы беспрепятственно попасть в Румынию, нужно иметь:

  • биометрический паспорт или паспорт с визой;
  • международное водительское удостоверение;
  • техпаспорт на автомобиль;
  • страховой полис "Зеленая карта";
  • доверенность на авто, если оно не на ваше имя;
  • справку о техническом состоянии автомобиля.

Если хотя бы одного документа не будет — въезд могут запретить и вернуть обратно в Украину.

Кроме того, на границе проверяют, не перевозят ли запрещенные вещи. В Румынию нельзя ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты животного происхождения без фабричной упаковки. Также запрещены крупные суммы наличных без декларации — более 10 000 евро, а еще большие объемы алкоголя и табачных изделий.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13062, который должен изменить правила выдачи и проверки больничных. Также мы писали, сколько объектов недвижимости можно иметь в 2025 году.

Одесса Румыния Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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