Військовий викрав телефон під час воєнного стану — вирок суду

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: pixabay.com

В Одеській області суд розглянув справу військового, який під час застілля вкрав телефон у свого гостя. Чоловік визнав провину, відшкодував збитки та попросив суд про пом’якшення покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий вкрав телефон

Відомо, що обвинувачений — солдат, водій кулеметного взводу, призваний за мобілізацією з міста Чорноморськ. 29 січня 2025 року близько опівночі чоловік разом із потерпілим вживали алкогольні напої. Потерпілий попросив під'єднати свій мобільний телефон до зарядки, і солдат це зробив. Після того як потерпілий пішов, обвинувачений, усвідомлюючи злочинний намір, таємно забрав телефон і розпорядився ним на власний розсуд. Матеріальна шкода склала понад 3 тисячі гривень.

Яке покарання за крадіжку

На суді солдат визнав провину, покаявся і повністю відшкодував збитки. Прокурор погодився з таким розглядом справи без довгих судових процесів. Потерпілий не мав претензій і не з’явився на суд.

Судді призначили фігуранту справи покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. Врахували, що обвинувачений раніше не судимий і є військовослужбовцем.

Нагадаємо, на Одещині чоловік закликав ігнорувати мобілізаційні повістки. Також ми повідомляли, що у Миколаївській області чоловік після вручення повістки порізав вени.