Военный похитил телефон во время военного положения - приговор суда

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: pixabay.com

В Одесской области суд рассмотрел дело военного, который во время застолья украл телефон у своего гостя. Мужчина признал вину, возместил ущерб и попросил суд о смягчении наказания.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный украл телефон

Известно, что обвиняемый — солдат, водитель пулеметного взвода, призванный по мобилизации из города Черноморск. 29 января 2025 года около полуночи мужчина вместе с потерпевшим употребляли алкогольные напитки. Потерпевший попросил подключить свой мобильный телефон к зарядке, и солдат это сделал. После того как потерпевший ушел, обвиняемый, осознавая преступный умысел, тайно забрал телефон и распорядился им по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более 3 тысяч гривен.

Какое наказание за кражу

На суде солдат признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Прокурор согласился с таким рассмотрением дела без долгих судебных процессов. Потерпевший не имел претензий и не явился на суд.

Судьи назначили фигуранту дела наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Учли, что обвиняемый ранее не судим и является военнослужащим.

Напомним, в Одесской области мужчина призвал игнорировать мобилизационные повестки. Также мы сообщали, что в Николаевской области мужчина после вручения повестки порезал вены.