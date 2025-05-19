Вікторія Фуртуне. Фото: rupor.md

Молдовська політикиня Вікторія Фуртуне виступила за анексію частини Одещини. За її словами, РМ має право вимагати перегляду кордонів, аби повернути Бессарабію.

Про це Вікторія Фуртуне повідомила у соцмережі.

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Анексувати Буджак

Молдовська політикиня з групи молдовського олігарха Ілана Шора Вікторія Фуртуне заявила про намір повернути Молдові Буджак — регіон на півдні Одеської області. На одному зі своїх публічних виступів вона висловила думку, що Молдова повинна вимагати перегляду кордонів, аби країна могла повернути собі Бессарабію. Таким чином РМ отримає не лише території, але й повноцінний вихід до моря, а не лише через відрізок Дунаю.

"Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова — як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи. Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову — ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що у нас вкрали — ім’я, історію, мову, вихід до моря", — заявила Вікторія Фуртуне.

Що відомо про Вікторію Фуртуне

У 2016 році Вікторія Фуртуне була призначена на посаду прокурора Антикорупційної прокуратури Молдови. Посадовиця розслідувала справу колишнього міністра транспорту Юрія Киринчука, за якою його було засуджено до умовного позбавлення волі за зловживання службовим становищем, торгівлю впливом, і за справу про "платні паркування". У 2021 році Вища рада прокурорів висунула її на посаду виконувачки обов'язків генпрокурора Республіки. А у березні 2024 року вона зі скандалом звільнилася з органів прокуратури та звинуватила центральну владу у "переслідуванні".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги до автомобілістів, які їдуть до Молдови. А також про мешканця Одещини, який вивозив ухилянтів у ПМР.