Безопасно ли ехать в Одессу на море летом 2025 года - какая ситуация сейчас

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Лето в Одессе остается настоящим символом стабильности и надежды. И хотя часть традиционных морских курортов на юге Украины до сих пор оккупирована или опасна для пребывания, побережье Черного моря в черте города снова готовится встретить туристов. Но этим летом пляжный отдых имеет особую специфику — не только из-за комендантского часа, но и из-за строгих требований безопасности.

О состоянии морского побережья и ситуации с безопасностью в Одессе во время курортного сезона журналисты Новини.LIVE спросили у директора департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Ивана Липтуги.

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Морское побережье

Побережье региона за пределами Одессы официально остается закрытым для отдыха. Это еще больше концентрирует поток людей именно в черте города. С одной стороны, в этом есть свои плюсы — туристический бизнес, который в последние годы чувствовал себя не очень хорошо, стал понемногу приходить в себя. Однако есть и другая сторона медали — ответственность и безопасность.

"У города Одессы побережья города, пляжей города, сегодня нет альтернативы. И все те, у кого нет возможности выехать за границу (а это большинство граждан), конечно, кто хочет провести свой отдых на море, приезжают к нам", — объясняет директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга о морском побережье. Фото: Новини.LIVE

Еще в начале апреля городские власти заявили — в этом году планируется открыть более 40 пляжей. Пока проверку прошли только три, в ближайшее время они будут получать соответствующие разрешения. Еще около 30 ожидают положительных решений. Требования — четкие: обустроенные укрытия, возможность быстро защитить людей в случае воздушной тревоги, доступ к медицинской помощи.

"Думаю, что все знают, что за открытие пляжей отвечают районная и областная военные администрации. Именно их комиссия сегодня проводит аттестацию этих пляжей и предоставляет разрешения на открытие", — уточняет директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга ОГС.

Пляж с мобильным укрытием. Фото: Новини.LIVE

Особое значение сегодня уделяется безопасности — наличие укрытий стало обязательным условием при открытии пляжа. Сейчас вдоль всего побережья — от Ланжерона до 14-й станции Большого Фонтана — есть 21 укрытия, которые прошли проверку ГСЧС и получили акты готовности. Вскоре появится еще одно.

"Дополнительные какие-то укрытия, знаю точно, планируются возле нового инклюзивного пляжа, который будет открыт на 11-й Фонтана", — отметил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Предупреждающие знаки на пляже Одессы. Фото: Новини.LIVE

Комендантский час

Еще один фактор, который туристы должны учитывать, — действующий комендантский час. В прошлом году из-за него многие заведения питания сокращали свое рабочее время, чтобы успеть завершить обслуживание до начала ограничений. Этим летом ситуация пока не изменилась, хотя предприниматели неоднократно обращались с просьбой смягчить режим.

"До сегодняшнего времени информации о переносе комендантского часа нет. Это больше вопрос не компетенции городского совета, а к военной администрации районной и областной", — говорит директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга ОГС.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга ОГС Иван Липтуга о комендантском часе. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, в этом году все заведения смогут работать до 23:00. В результате у посетителей и у персонала будет ровно час, чтобы добраться домой до начала комендантского часа, который начинается в Одессе с 00:00 до 05:00.

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