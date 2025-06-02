Мешканець села Майори на Одещині знущався з собак та дітей статевим шляхом

Поліцейська заповнює протокол. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець села Майори на Одещині, якого підозрюють у ґвалтуванні собаки, може бути причетним до розбещення дітей. На чоловіка відкрили ще одне кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Що загрожує

За даними слідства, мешканець села Майори не тільки ґвалтував собак, але й розбещував дітей. Тому на фігуранта відкрили ще одну кримінальну справу за ч. 1 ст. 156 Кримінального Кодексу України (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку). За цією статею йому загрожує до п'яти років обмеження волі або ув'язнення на той самий строк.

Крім того, правоохоронцями ініційовано проведення службового розслідування, у ході якого буде надана правова оцінка діям кожного поліцейського, які не реагували належним чином.

Скандал у селі Майори

На відео, яке розповсюджувалося соцмережами, мешканець села Майори на Одещині зізнався у тому, що він зі своїм приятелем ґвалтували місцеву собаку. Зоозахисники почали вимагати у правоохоронців реакції на жорстоке поводження щодо тварини. В результаті чого було відкрито справу за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Ця стаття передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому правоохоронці звернули увагу на відео із села Майори. одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та добряче побили його.