Житель села Майоры в Одесской области издевался над собаками и детьми половым путем

Полицейская заполняет протокол. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель села Майоры в Одесской области, которого подозревают в изнасиловании собаки, может быть причастен к развращению детей. На мужчину открыли еще одно уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Что грозит

По данным следствия, житель села Майоры не только насиловал собак, но и развращал детей. Поэтому на фигуранта открыли еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 156 Уголовного Кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). По этой статье ему грозит до пяти лет ограничения свободы или заключение на тот же срок.

Кроме того, правоохранителями инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям каждого полицейского, которые не реагировали должным образом.

Скандал в селе Майоры

На видео, которое распространялось в соцсетях, житель села Майоры в Одесской области признался в том, что он со своим приятелем насиловали местную собаку. Зоозащитники потребовали у правоохранителей реакции на жестокое обращение с животным. В результате чего было открыто дело по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, почему правоохранители обратили внимание на видео из села Майоры. одесситов, которые привязали местного пса к дереву и сильно избили его.