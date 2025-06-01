На Одещині у Майорах знущалися над собакою - поліція відкрила справу

Підозрюваний у ґвалтуванні собаки. Фото: скриншот

Соцмережами шириться відео, де мешканець Одещини зізнається у тому, що він із приятелем ґвалтував собаку. Правоохоронці вже відкрили справу та розбираються у ситуації.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області та зоозахисниця Яна Титаренко.

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Знущання над собакою

На відео, яке шириться соцмережами, мешканець села Майори на Одещині каже що він зі своїм приятелем ґвалтували місцеву собаку. Зоозахисники почали вимагати у правоохоронців реакції на жорстоке поводження щодо тварини. Активісти стверджують: люди неодноразово викликали поліцію, однак результатів це не приносило.

"Сусіди не раз викликали поліцію, але вона лише поржала та уіхала! Національна поліція України ви знову будете порушувати справи проти людей, які стали на захист тварин, а не проти маніяків?", — пише зоозахисниця Яна Тітаренко у соцмережі.

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Пост Яни Тітаренко. Фото: скриншот

Поліція відреагувала

Після розголосу, Національна поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Слідчі дії ще тривають. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знайдену собаку директора одеського зоопарку. А також про одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та побили його.