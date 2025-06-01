В Одесской области в Майорах издевались над собакой - полиция открыла дело

Подозреваемый в изнасиловании собаки. Фото: скриншот

Соцсетями распространяется видео, где житель Одесской области признается в том, что он с приятелем насиловал собаку. Правоохранители уже открыли дело и разбираются в ситуации.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области и зоозащитница Яна Титаренко.

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На видео, которое распространяется по соцсетям, житель села Майоры Одесской области говорит, что он со своим приятелем насиловали местную собаку. Зоозащитники начали требовать у правоохранителей реакции на жестокое обращение с животным. Активисты утверждают: люди неоднократно вызывали полицию, однако результатов это не приносило.

"Соседи не раз вызывали полицию, но она только поржала и уехала! Национальная полиция Украины вы снова будете возбуждать дела против людей, которые стали на защиту животных, а не против маньяков?", — пишет зоозащитница Яна Титаренко в соцсети.

Пост Яны Титаренко. Фото: скриншот

Полиция отреагировала

После огласки, Национальная полиция открыла дело по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Следственные действия еще продолжаются. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о найденной собаке директора одесского зоопарка. А также об одесситах, которые привязали местного пса к дереву и побили его.