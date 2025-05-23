Знайшовся пес директора одеського зоопарку Ігоря Білякова Альбус, що збіг після дронової атаки Росії

Ігор Біляков із донькою та собакою Альбусом. Фото: Ігор Біляков у соцмережі

Знайшовся другий пес директора одеського зоопарку Ігоря Білякова Альбус. Перелякана тварина збігла з оселі під час обстрілу РФ 16 травня, пошуки продовжувались протягом тижня.

Про це директор одеського зоопарку Ігор Біляков повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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Пес знайшовся

Зниклу собаку знайшла донька Ігоря Білякова Дарина. Протягом тижня тварина виживала самотужки та боялася повертатися додому через пережитий під час російського обстрілу жах.

"Це просто Диво! Знайшовся наш Альбус! Через тиждень. Знайшла моя молодшенька Дар'я. Щиро дякую Оксані, яка побачила собаку та зателефонувала! Щиро дякую усім людям, які шукали нашого Альбуса!" — пише Ігор Біляков.

Повідомлення Ігоря Білякова. Фото: искриншот

Атака 16 травня

Вночі 16 травня ворог атакував Одеський та Білгород-Дністровський райони: зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди, зокрема й будівлю Ігоря Білякова. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники спільно з місцевими добровольцями. Двоє чоловіків і жінка отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи і термічні опіки. Постраждалу доставили у важкому стані до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як знайшли котів директора одеського зоопарку. А також про влучання у будинок Ігоря Білякова.