Коты Игоря Белякова, которые разбежались в результате попадания российского дрона, вернулись домой

Кот Игоря Белякова. Фото: скриншот

Нашлись коты директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, которые разбежались после прилета российского дрона в дом. Жизни животных ничего не угрожает, сейчас их доставили в ветеринарную клинику.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков в соцсети.

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16 мая в дом директора Одесского зоопарка прилетел дрон РФ. Игорь Беляков не пострадал, однако здание было полностью разрушено, пес ранен, а коты разбежались. Сегодня, после нескольких дней, четвероногие наконец вернулись. Их отвезли в ветеринарную клинику, сейчас животных обследуют врачи.

"Слава Богу, нашлись мои коты! И один, и второй пришли. Они очень напуганы, но живы. Хочу поблагодарить всех людей, которые искали моих пропавших животных!" — говорит директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Атака 16 мая

Ночью 16 мая враг атаковал Одесский и Белгород-Днестровский районы: разрушены частные жилые здания и хозяйственные постройки. В том числе и дом Игоря Белякова. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что осталось от дома Игоря Белякова. А также о других последствиях атаки в ночь на 16 мая.