Коти Ігоря Білякова, які розбіглися внаслідок влучання російського дрону, повернулися додому

Кіт Ігоря Білякова. Фото: скриншот

Знайшлися коти директора Одеського зоопарка Ігоря Білякова, які розбіглися після приліту російського дрону в будинок. Життю тварин нічого не загрожує, наразі їх доставили до ветеринарної клініки.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков у соцмережі.

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Тварини знайдено

16 травня у будинок директора Одеського зоопарка прилетів дрон РФ. Ігор Біляков не постраждав, однак будівля була повністю зруйнована, пес отримав поранення, а коти розбіглися. Сьогодні, після кількох днів, чотирилапі нарешті повернулися. Наразі їх відвезли до ветеринарної клініки, тварин обстежують лікарі.

"Дякувати Богу, знайшлися мої коти! І один і другий прийшли. Вони дуже налякані, але живі. Хочу подякувати усім людям, які шукали моїх зниклих тварин!", — каже директор Одеського зоопарка Ігор Біляков.

Атака 16 травня

Вночі 16 травня ворог атакував Одеський та Білгород-Дністровський райони: зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди. Зокрема й будівлю Ігоря Білякова. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники спільно з місцевими добровольцями. Двоє чоловіків і жінка отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи і термічні опіки. Постраждалу доставили у важкому стані до лікарні.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те. що залишилось від будинку Ігоря Білякова. А також про інші наслідки атаки в ніч проти 16 травня.