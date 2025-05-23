Нашелся пес директора одесского зоопарка Игоря Белякова Альбус, сбежавший после дроновой атаки России

Игорь Беляков с дочерью и собакой Альбусом. Фото: Игорь Беляков в соцсети

Нашелся второй пес директора одесского зоопарка Игоря Белякова Альбус. Испуганное животное сбежало из дома во время обстрела РФ 16 мая, поиски продолжались в течение недели.

Об этом директор одесского зоопарка Игорь Беляков сообщил на своей странице в соцсети.

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Пропавшую собаку нашла дочь Игоря Белякова Дарья. В течение недели животное выживало самостоятельно и боялось возвращаться домой из-за пережитого во время российского обстрела ужаса.

"Это просто Чудо! Нашелся наш Альбус! Через неделю. Нашла моя младшенькая Дарья. Спасибо Оксане, которая увидела собаку и позвонила! Спасибо всем людям, которые искали нашего Альбуса!" — пишет Игорь Беляков.

Сообщение Игоря Белякова. Фото: искриншот

Атака 16 мая

Ночью 16 мая враг атаковал Одесский и Белгород-Днестровский районы: разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки, в том числе и здание Игоря Белякова. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Напомним, недавно мы писали о том, как нашли котов директора одесского зоопарка. А также о попадании в дом Игоря Белякова.