Скільки коштує найдешевша квартира в Одесі

Одеський двір. Фото ілюстративне: Художня майстерня holst.onsv.net

Користувачі соцмереж виявили в Одесі найдешевшу квартиру курортного міста — вона продається лише за 8 тисяч доларів. Апартаменти потребують ремонту, однак знаходяться у затишному старому дворі із місцевим колоритом.

Відео оглядом квартири шириться соцмережами.

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На відео, яке шириться соцмережами, рієлторка показує квартиру, яку вона продає за 8000 доларів. Апартаменти знаходяться на Слобідці у 10 хвилинах від історичного центру та поряд із транспортною розв'язкою. Найближчий ринок — у 5 хвилинах ходьби. Нерухомість розташована у старому затишному одеському дворі та являє собою одну комнату, яка одночасно є і кухнею і спальнею. Однак є окремий вхід та сучасна вбиральня із новенькою душовою кабінкою. Все потребує облагородження через старий ремонт радянського зразка.

"Стелі тут досить високо і простір є. Все ж таки це не комунальна квартира, а самостійна. Хоча тут все потрібно облагородити. У дворі нас зустрічає охорона у вигляді місцевого кота", — каже авторка відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про іпотеку на житло. А також про податок на нерухомість.