Сколько стоит самая дешевая квартира в Одессе

Одесский двор. Фото иллюстративное: Художественная мастерская holst.onsv.net

Пользователи соцсетей обнаружили в Одессе самую дешевую квартиру курортного города — она продается всего за 8 тысяч долларов. Апартаменты требуют ремонта, однако находятся в уютном старом дворе с местным колоритом.

Видео осмотром квартиры распространяется по соцсетям.

Реклама

Читайте также:

Квартира за 8 000

На видео, которое распространяется соцсетями, риелтор показывает квартиру, которую она продает за 8000 долларов. Апартаменты находятся на Слободке в 10 минутах от исторического центра и рядом с транспортной развязкой. Ближайший рынок — в 5 минутах ходьбы. Недвижимость расположена в старом уютном одесском дворе и представляет одну комнату, которая одновременно является и кухней и спальней. Однако есть отдельный вход и современная туалет с новенькой душевой кабинкой. Все нуждается в облагораживании из-за старого ремонта советского образца.

"Потолки здесь достаточно высоко и пространство есть. Все же это не коммунальная квартира, а самостоятельная. Хотя здесь все нужно облагородить. Во дворе нас встречает охрана в виде местного кота", — говорит автор видео.

Напомним, недавно мы писали об ипотеке на жилье. А также о налоге на недвижимость.