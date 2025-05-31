Британия поможет Украине разминировать Черное море и побережье Одесской области

Саперы обезвреживают мину. Фото иллюстративное: Deutsche Welle

Британия активно работала над тем, чтобы обеспечить страхование судов, которые ходят в одесские порты. Кроме того, Лондон планирует помочь нам и с разминированием Черного моря.

Об этом во время форума по безопасности в Одессе заявил член британского парламента Том Тугендхат.

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Том Тугендхат заявил, что Лондон готов помочь Украине с разминированием Черного моря, поскольку взрывные устройства в акватории представляют опасность для гражданского судоходства. Кроме того, Британия хочет принять участие в развитии нашего экспорта, в частности зерна.

"Когда было необходимо восстановить торговые морские пути наша сторона активно работала над тем, чтобы обеспечить страхование и перестрахование судов. Мы используем нашу силу эффективно, чтобы поддерживать Украину столько, сколько нужно",— сказал Том Тугендхат.

Том Тугендхат также добавил, что Великобритания выделяет большие средства для инвестиций в Украину и готова делать это и в дальнейшем.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе предложили создать ядерное оружие для Украины. А также о том, как Эрдоган может способствовать установлению мира в нашей стране.