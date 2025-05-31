Президент Туреччини Ердоган має змогу зупинити війну в Україні

Реджеп Ердоган. Фото: Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Туреччини Ердоган може стати ключовим посередником для припинення війни Чорноморському регіоні. Оскільки він давно підтримує Україну та має вплив на РФ.

Про це сказала аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол на форумі з безпеки в Одесі.

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На думку Аманди Пол, Реджеп Ердоган — досвідчений стратег, а Туреччина має добрі відносини з усіма сторонами, тому може допомогти досягти миру. Крім того, Анкара підтримує Україну з 2014 року і залишається важливим гравцем у Чорноморському регіоні.

"Ердоган — блискучий стратег і майстер політичної шахової гри. Він вибудував позицію Туреччини так, що саме Анкара сьогодні є найкращим кандидатом на роль посередника. Я переконана: Ердоган хоче стати тим, хто поставить останню фігуру на дошці — і допоможе досягти перемир’я в Україні", — каже Аманда Пол.

Аманда Пол також додала, що після аннексії Криму Туреччина першою почала вимагати реакції сюзників на порушення міжнародного права.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому США не мають визнавати Крим російським. А також про те, яку роль може відіграти у процесі припинення вогню.