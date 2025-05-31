США не мають визнавати Крим російським, аби у Чорному морі було безпечно

Кораблі у морі. Фото ілюстративне: NATO

Визнання Криму російським з боку США загрожує безпеці в Чорному морі. Крім того, Україна та Сполучені Штати мають розробити спільну стратегію дій у регіоні.

Про це повідомив колишній посол України в США Валерій Чалий в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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Визнання Криму за РФ буде помилкою

Визнання окупованого Криму як території РФ поставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі. Колишній посол України в США Валерій Чалий наголосив, що зараз Україна за допомогою дронів контролює більшу частину акваторії. Але після війни ситуація може змінитися, якщо Сполучені Штати оберуть помилкову стратегію.

"Якщо США визнають, що півострів належить нашому ворогу — це буде ще однією великою помилкою. Тому що без Криму неможливо контролювати східну частину Чорного моря", — каже Валерій Чалий.

Валерій Чалий також додав, що Україна та США мають розробити спільні стратегії, як зберегти вплив у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що НАТО має стримувати Росію у Чорному морі. А також про загрозу від військового флоту РФ.