США не должны признавать Крым российским, чтобы в Черном море было безопасно

Корабли в море. Фото иллюстративное: NATO

Признание Крыма российским со стороны США угрожает безопасности в Черном море. Кроме того, Украина и Соединенные Штаты должны разработать совместную стратегию действий в регионе.

Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

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Признание Крыма за РФ будет ошибкой

Признание оккупированного Крыма как территории РФ поставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что сейчас Украина с помощью дронов контролирует большую часть акватории. Но после войны ситуация может измениться, если Соединенные Штаты выберут ошибочную стратегию.

"Если США признают, что полуостров принадлежит нашему врагу — это будет еще одной большой ошибкой. Потому что без Крыма невозможно контролировать восточную часть Черного моря",— говорит Валерий Чалый.

Валерий Чалый также добавил, что Украина и США должны разработать совместные стратегии, как сохранить влияние в Черноморском регионе.

Напомним, недавно мы писали о том, что НАТО должно сдерживать Россию в Черном море. А также об угрозе от военного флота РФ.