Угроза от военных кораблей России в Черном и Средиземном морях - выведены ли ракетоносители сообщили в ВМС ВСУ

Военный корабль РФ. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Россия до сих пор не рискует выводить свой флот в Черное море, опасаясь угрозы от дронов ВСУ. Однако в Средиземной акватории фиксируется присутствие вражеского ракетоносителя с "Калибрами".

Об этом 31 мая сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море пока нет ни одного военного корабля РФ. В Азовском присутствия врага также утром не было зафиксировано. Однако в Средиземную акваторию на рейды выведены три судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами".

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 8 судов, 6 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 9 кораблей, 6 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность в Черном море — является приоритетом для всего мира. А также о том, как РФ распродает корабли, для которых у нее не хватает комплектующих.