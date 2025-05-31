Загроза від військових кораблів Росії у Чорному та Середземному морях - чи виведені ракетоносії повідомили у ВМС ЗСУ

Військовий корабель РФ. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Росія досі не ризикує виводити свій флот у Чорне море, побоюючись загрози від дронів ЗСУ. Однак у Середземній акваторії фіксується присутність ворожого ракетоносія із "Калібрами".

Про це 31 травня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі немає жодного військового кораля РФ. В Азовському присутності ворога також зранку не зафіксовано. Однак у Середземну акваторію на рейди виведено три судна РФ, одне з яких споряджене одразу 8 "Калібрами".

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 8 суден, 6 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 9 кораблів, 6 з яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому безпека у Чорному морі — є пріоритетом для всього світу. А також про те, як РФ розпродає кораблі, для яких в неї не вистачає комплектуючих.